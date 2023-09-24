Щось неземне: чоловік спіймав рибу з блакитним м'ясом, яке змінює колір

Американець Джо Чмелек займався риболовлею на Алясці, коли спіймав рідкісного червоного терпуга. Цей улов дуже сильно здивував чоловіка, адже філе риби мало блакитний колір.

Свій улов чоловік опублікував у соцмережах. Багато людей написали, що не знали про існування такого виду риби.

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Люди відмовлялися вірити, що це не фотошоп.

Сьогодні був на риболовлі та зловив червоного терпуга. Філе риби яскраво-синє. Під час приготування воно стає білим. Мати-природа неймовірна,

– написав рибалка.

Досвідчений рибалка додав, що спійманий ним червоний терпуг на смак нагадує форель.

Червоний терпуг – морська донна риба сімейства терпугових. Представники цього виду мають темну луску зі "строкатим" малюнком, який може варіюватися від коричневого, червоного, помаранчевого до зеленого, що дає їм змогу зливатися зі скелястим середовищем. Експерти розповіли, що риби мають блакитний або синьо-зелений рот і плоть, які можуть еволюціонувати для маскування.

Вчені точно не знають, чому в тканинах цих риб присутні синьо-зелені пігменти, але їм відомо, що забарвлення відбувається через біологічне вироблення білівердину. Департамент риби та дичини Аляски не може дати рекомендації щодо вживання цього виду, оскільки його співробітникам не вдалося зібрати достатню кількість зразків для визначення рівня вмісту ртуті.



Червоний терпуг, якого впіймав рибалка / Фото Fox News



Філе риби / Фото Fox News

Раніше ми писали про чоловіка, який під час риболовлі в глибоких водах Prince William Sound на Алясці зловив рекордно великого окуня. Він встановив новий рекорд. За неофіційними даними, риба важила 21,7 кілограма.