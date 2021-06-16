Кристали Swarovski та мармур: чоловік 26 років будував ляльковий будиночок – результат вражає

Лену Мартіну з британського графства Дорсет 77 років, і 26 з них він витратив на створення розкішного лялькового будиночка. Мініатюрний особняк вражає безліччю деталей.

Будиночок створений у грузинському архітектурному стилі, а його наповнення приголомшує. Без сумнівів, якби цей витвір був реального розміру, тут могли б жити справжні вельможі.

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У ляльковому будиночку висотою 106 сантиметрів є 16 мініатюрних статуй, 138 балюстрад, кам'яні херувими на стінах та картини олійними фарбами, написані справжніми художниками. Особливо розкішним його роблять мармурова підлога, позолочені меблі та люстра, виконана з кристалів Swarovski, виготовлення якої обійшлося у 100 фунтів (3800 гривень).



Люстра з кристалів Swarovski / Фото BNPS





Деталі усередині будиночка / Фото BNPS

Лен Мартін створив цей мініособняк на згадку про свою покійну матір Перл Ленґдон. Вона дуже любила лялькові будинки та грузинську архітектуру, саме тому чоловік вигадав та втілив у життя цей приголомшливий проєкт. На честь матері він назвав будиночок Langdon Hall.







Усередині та ззовні усе продумано до дрібниць / Фото BNPS

Робота над будинком була дуже клопіткою. Пан Мартін самостійно спроєктував його і зробив креслення, а потім почав будувати і виготовляти деталі інтер'єру й фасаду. Аби його задум став реальністю, чоловікові довелося багато працювати та здобувати нові знання.

Цей проєкт був великою кількістю спроб та помилок. Я експериментував з різними речами, щоб перевірити, чи вони спрацюють,

– поділився майстер.



Кімнати Langdon Hall / Фото BNPS

Іграшковий Langdon Hall був великою частиною життя Лена Мартіна протягом 26 років. Але після завершення будиночка, чоловік вирішив його продати. Ціна, за якою можна купити результат його невтомної праці – 8750 фунтів стерлінгів (понад 333 тисячі гривень).



Лен Мартін зі своїм творінням / Фото BNPS

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