Чіп і Дейл повертаються: дивіться трейлер нового мультфільму про бурундуків-рятівників

Перший трейлер повнометражного анімаційного фільму "Чіп і Дейл поспішають на допомогу" представили на офіційному каналі Walt Disney Studios на ютубі.

"Чіп і Дейл поспішають на допомогу" – американський пригодницький анімаційний серіал, створений студією Walt Disney Television Animation. Його транслювали у 1990-х роках.

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І ось через тридцять років старі друзі возз'єднуються заради порятунку старого друга. Постер нового мультфільму обіцяє, що фільм буде "не перезапуском, а поверненням".

Це не перезапуск, а повернення: новий, раніше небачений, на 100% оригінальний фільм (заснований на існуючій інтелектуальній власності Disney)

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Прем'єра повнометражної анімаційної картини "Чіп і Дейл поспішають на допомогу" запланована на 20 травня 2022 року в онлайн-кінотеатрі Disney+.