Однак колишній пілот літака розповів, що помилка з багажем, якої припускаються усі пасажири, може бути смертельною в екстреній ситуації.

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Чим небезпечна велика ручна поклажа

Так, колишній пілот однієї з авіакомпаній Ден Бабб, який зараз є професором університету Невади в Лас-Вегасі, зауважує, що ніколи не варто переповнювати свою ручну поклажу.

Я бачив, як багато пасажирів приносили дуже великі та важкі ручні сумки на борт літака та безуспішно намагалися запхати їх на багажні полиці. Це не тільки забирає багато часу й не дозволяє іншим пасажирам дістатися до своїх місць, але й надзвичайно небезпечно, якщо ці сумки впадуть на когось,

– пояснив він.

Оскільки бюджетні авіакомпанії часто стягують плату за реєстрацію багажу, це призвело до того, що багато пасажирів намагаються взяти всі свої речі в салон літака. І коли це роблять усі, це може означати брак місця в шафках над головою.

Зі слів стюардеси Крісіте Кербел, їй часто доводиться пояснювати пасажирам, що бронювання квитка на літак не гарантує місця в шафках.

"Вам не належить місце безпосередньо над вашим сидінням, і неприйнятно діставати чужу сумку, щоб помістити свою. Деякі нові літаки змінили форму верхніх контейнерів, а це означає, що валізи повинні розміщуватися "як тако, а не як млинці", – говорить вона.

Однак є й інша небезпека: занадто великий багаж може завадити швидкій евакуації у разі аварійної посадки.

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Додамо, що раніше Ryanair заявила про плани відновити польоти з Києва та Львова. Голова авіакомпанії допустив відновлення польотів у нашу державу до кінця 2023 року. Як пояснив виконавчий директор, цей варіант може статися лише за умови успішних переговорів України щодо часткового відкриття повітряного простору. Київ має переконати Європейську агенцію авіаційної безпеки (EASA) та страхові компанії, що це безпечно.