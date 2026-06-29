21-річний студент Вінс Вікерс дуже любить футбол. Проте поїздка на чемпіонат світу до США, Канади та Мексики виявилася йому не по кишені. Квитки на матчі також коштують занадто дорого. Тому хлопець знайшов для себе дешевший варіант, як долучитися до цієї грандіозної спортивної події, пише Reuters. Вінс не хотів просто сидіти вдома і дивитися матчі, тому вигадав шалений, але веселий спосіб.

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Студент знайшов бюджетний варіант весело дивитися Мундіаль

Вінс Вікерс навчається на другому курсі університету Лінкольна в Англії та вивчає міжнародний бізнес-менеджмент. Він придумав відвідати сім країн за сім днів, щоб подивитися сім матчів разом із місцевими вболівальниками.

Як би мені не хотілося там побувати, з моїм бюджетом це було неможливо. Але я не хотів просто дивитися матчі у своїй кімнаті,

– каже студент.

Ця ідея з'явилася на початку місяця в Марракеші. Під час відпустки Вікерс із друзями дивився матч Марокко проти Бразилії разом із місцевими жителями. Цей досвід допоміг хлопцю позбутися відчуття, що він пропускає щось важливе. Тоді друг порадив йому продовжувати подорожувати та дивитися ігри в різних місцях. Хлопець погодився, зазначивши: "Мені лише раз у житті буде 21 рік під час чемпіонату світу»".



Фанат чемпіонату світу з футболу Вінс Вікерс / Фото Reuters

Такі поїздки виявилися для Вінса відносно дешевими, якщо порівнювати їх із купівлею квитків на стадіони. Для першого етапу Вікерс витратив 53 долари на літак і автобус, щоб дістатися з Манчестера до Брюсселя через Шарлеруа. Там він подивився матч Бельгії проти Ірану у фан-зоні. Після цього він поїхав автобусом до Парижа, де зупинився на одну ніч через матч Франції та Іраку. Це коштувало йому приблизно 60 доларів.



Вінс Вікерс у Парижі / Фото Reuters

Наступною зупинкою стало боснійське місто Тузла. За словами хлопця, там була найкраща атмосфера. Вболівальники святкували перемогу над Катаром з рахунком 3:1 до самого ранку. На вулицях сигналили машини, а люди співали.

Дорога до Хорватії обійшлася хлопцю в 52 долари. Він їхав автобусом з Боснії до Славонського Броду. Там він запізнився на реєстрацію в готелі, тому ночував на дивані у місцевого жителя. Далі хлопець планує відвідати Швецію та Норвегію, а потім повернутися додому в Англію. Загалом Вікерс розраховує витратити на мандрівку близько 600 доларів. Це лише мала частина від суми, яка знадобилася б для відвідування турніру наживо.

Чоловік виставив будинок на продаж, щоб потрапити на чемпіонат світу

Чого тільки фанати не роблять заради того, щоб побачити гру на стадіонах. Раніше 24 Канал розповідав про англійця, який виставив на продаж свій будинок, щоб купити квитки до США. Енді Мілн є одним з найвідоміших фанатів у світі. Цьогорічний Мундіаль став для чоловіка вже 10-м у його кар’єрі вболівальника.

Будинок був у власності Мілна майже 30 років. Родина здавала його в оренду, але напередодні чемпіонату світу 2026 Енді вирішив, що прийшов час його продати й весело витратити кошти.