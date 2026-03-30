Колишній учитель і справжня легенда серед англійських фанів, 62-річний Енді Мілн вирішив виставити на продаж власний будинок, пише Associated Press. Все заради того, щоб профінансувати свою поїздку на мундіаль, який цього літа прийматимуть США, Мексика та Канада.

Хто такий Енді Мілн у світі футбольних фанатів?

Як пишуть іноземні медіа, Енді – постать культова. Інші вболівальники точно могли бачити його на трибунах: сивий чоловік, який незмінно тримає в руках копію Кубка світу. Уявіть, для Енді цей чемпіонат стане вже десятим у кар’єрі вболівальника. Оскільки ціни на житло та перельоти в Америці "кусаються", фанат вирішив не економити на емоціях і виставив на ринок свою нерухомість на півночі Англії за 465 тисяч доларів.

Цей будинок був у моїй власності 27 років, ми здавали його в оренду, але зараз настав ідеальний час, щоб перетворити цеглу на спогади. Я планую пробути в США сім тижнів, щоб побачити весь турнір на власні очі, а це коштує чималих грошей,

– зізнався Мілн.



Найвідданіший англійський фанат Енді Мілн / Фото з інстаграму фаната

Графік у чоловіка насичений: він прилітає до США вже 3 червня. Перша зупинка – Даллас, де Англія зіграє проти Хорватії 17 червня. Далі на черзі Массачусетс та Нью-Джерсі, де його команда зустрінеться з Ганою та Панамою.

