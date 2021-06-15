У Чехії жінка везла сковорідку з обідом на даху автомобіля: її зупинила поліція – відео

Курйозний інцидент трапився у Пардубицькому краї у Чехії минулого тижня. Тамтешні поліцейські під час патрулювання міста помітили автомобіль Skoda Fabia, на даху якого була сковорідка.

Падіння сковорідки з даху могло мати неприємні наслідки, тож правоохоронці зупинили автомобіль, щоб попередити водія. Жінка, що керувала машиною, була неабияк здивована, адже правил дорожнього руху вона не порушувала.

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Поліцейські заспокоїли водійку та запропонували їй вийти з автомобіля і подивитися, що вона везе на даху. Після цього їм всім залишалося лише посміятися над цією ситуацією. Також вони порекомендували їй знайти "більш безпечний спосіб транспортування та приготування вершкового соусу".

Жінка їхала зі сковорідкою на даху: дивіться відео

За словами патрульних, вони доволі часто стикаються з тим, що водії забувають різні предмети на дахах автівок. Найчастіше це звичайні речі, як-от ключі, гаманці та мобільні телефони. Але сковорідка з їжею стала для них справжньою несподіванкою.