Сумну звістку повідомила публіці родина актора. Причину смерті легенди поки що не повідомляють, проте відомо, що Чак пішов у засвіти мирно і в оточенні близьких, пише Variety. Джерела іноземних медіа також розповіли, що ще буквально днями актор почувався добре й навіть тренувався. І це у свої 86 років! Проте пізніше повідомлялося, що Чака Норріса госпіталізували на Гаваях з невідомих причин.

24 Канал зібрав для вас найкумедніші меми про суперздібності актора, які відомі на весь світ.

Чим відомий Чак Норріс

Чак Норріс є чемпіоном з бойових мистецтв, який став культовою зіркою бойовиків і зіграв головну роль Корделла Вокера у популярному серіалі "Вокер, техаський рейнджер". Бойова кар'єра Норріса тривала з 1964 по 1974 рік і принесла йому звання справжньої легенди спорту, пише портал IMDb.

І хоча Чак розпочав свій шлях із трьох поразок поспіль, уже до 1966 року Норріс став практично непереможним, зібравши колекцію найпрестижніших титулів, серед яких чемпіонати світу та США з карате. За цей час він здобув 65 перемог при 5 поразках. У 1968 році він востаннє відчув гіркоту поразки, а вже у 1974 році пішов зі спорту в статусі непереможного чемпіона світу з повноконтактного карате в середній вазі. Саме ці надздібності та досягнення Чака Норріса породили чимало мемів.

Меми про Чака Норріса

Найпопулярніші меми про Чака Норріса присвячені його силі, спритності, майстерності, мужності та непереможності. Майже всі меми розповідають про те, як будь-яка стихія, хвороба чи непереборна сила тьмяніє перед силою Чака. І хоч сьогодні легендарного актора не стало, він завжди житиме завдяки його роботам у кіно, спортивному надбанню і мемам, які займають велику частину сучасного культурного фронту.



Чак Норріс знявся у величезній кількості стрічок, які багатьом запам'яталися саме бойовою майстерністю та спритністю актора.