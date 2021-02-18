Бурульки у квартирах та замерзлі автомобілі: у Техасі лютують аномальні морози – вражаючі фото

Сполучені Штати потерпають від аномальної зимової негоди. Південь країни охопили снігові шторми, а у багатьох містах фіксують найнижчі температурні рекорди за останні десятиліття. Екстремальні погодні умови призводять до людських жертв.

Найбільше від циклону потерпає Техас. Мільйони людей там залишилися без електрики, опалення та водопостачання. Усередині їхніх будинків лопають труби, псується техніка та утворюються бурульки. Американці діляться шокуючими фото та відео наслідків жахливих морозів у мережі. Пропонуємо переглянути найбільш вражаючі з них.

Детальніше про негоду У США панує потужний зимовий циклон: стихія забрала життя 23 людей

Бурульки на вентиляторі у квартирі

Вода замерзає у водогінних кранах

Басейни та гарячі ванни перетворюються на ковзанки

А це заморожені туалети в техаських будинках



Скриншот icepigs | reddit

Рідина у ємностях теж замерзає

Пляшка з олією

Миска з водою для собаки

А це акваріум з рибками



Скриншот тіктоку ray.k13

Ванна, яку використовували для зберігання води

Від холоду псується техніка

Вкриті кригою коридори у будинках

У будинках лопають труби

І на паркінгах також

Люди встановлюють намети у своїх домівках, аби зберігати тепло