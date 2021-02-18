Бурульки у квартирах та замерзлі автомобілі: у Техасі лютують аномальні морози – вражаючі фото

Джерело:24 канал
Сполучені Штати потерпають від аномальної зимової негоди. Південь країни охопили снігові шторми, а у багатьох містах фіксують найнижчі температурні рекорди за останні десятиліття. Екстремальні погодні умови призводять до людських жертв.
Найбільше від циклону потерпає Техас. Мільйони людей там залишилися без електрики, опалення та водопостачання. Усередині їхніх будинків лопають труби, псується техніка та утворюються бурульки. Американці діляться шокуючими фото та відео наслідків жахливих морозів у мережі. Пропонуємо переглянути найбільш вражаючі з них.
Детальніше про негоду У США панує потужний зимовий циклон: стихія забрала життя 23 людей
Скриншот icepigs | reddit
Скриншот тіктоку ray.k13