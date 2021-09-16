Будинок, розташований у місті Кульякан у штаті Сіналоа, став одним із 20 конфіскованих домів, які розіграли у лотерею. Ім'я переможця не розголошують, відомий лише номер його білету – 1 438 619.

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Переможець отримає у свою власність будинок площею 395 квадратних метрів, на якій розташувалися 2 спальні, вітальня та гараж. Його вартість оцінюють у 184 тисячі доларів (4,9 мільйона гривень), учаснику лотереї ж він дістався всього за 12 доларів (320 гривень) – саме стільки коштував його білет.



Будинок Ель Чапо розіграли в лотерею / Фото AFP

Після штурму морських піхотинців у 2014 році будинок відремонтували, камери спостереження, які використовував наркобарон, зняли, а секретний тунель, через який втікав Ель Чапо, забетонували. Тепер дім повністю придатний для життя.

Метою розіграшу було перетворити "обтяжливу нерухомість з високими експлуатаційними витратами" на таку, що приноситиме користь суспільству. Раніше будинок Ель Чапо намагалися продати на аукціоні, проте охочих придбати його не знайшлося – ймовірно, через історію цього місця.

Влада Мексики планує передати отримані від лотереї гроші спортсменам, які цьогоріч брали участь в Олімпійських та Паралімпійських Іграх у Токіо.

Що відомо про Ель Чапо

Один із найвідоміших мексиканських наркобаронів Хоакін Гусман або Ель Чапо був лідером найбільшого наркокартелю Сіналоа. Після смерті Осами бен Ладена у 2011 році став найбільш розшукуваним злочинцем світу за версією Forbes. Влада США навіть оголосила винагороду 5 мільйонів доларів за затримання Ель Чапо.

Вперше його заарештували у 1993 році – тоді Ель Чапо засудили до 20 років позбавлення волі за вбивство та торгівлю наркотиками. Підкупивши охоронців у в'язниці, він жив там розкішним життям, а у 2001 році втік.

Наступного разу його заарештували у 2014 році у готельному номері в Масатлані. Це сталося через кілька днів після того, як він втік зі свого будинку через мережу тунелів, що об'єднувала 6 будинків.

Він знову втік ще до винесення йому офіційного вироку суду – у 2015 році. Йому вдалося покинути тюремну камеру через тунель, викопаний його спільниками.

Втретє Ель Чапо схопили після перестрілки у 2016 році, а ще через рік його екстрадували до США. У 2019 році його засудили до довічного ув'язнення у тюрмі у Колорадо.

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