Будинок з "куль": чоловік під час ремонту виявив у фундаменті 160 м'ячів для боулінгу

Житель Мічигану, США, вирішив відремонтувати свій будинок та знести старі сходи. Розпочавши ремонтні роботи він зробив вражаюче відкриття.

33-річний Девід Олсон довго не міг зрозуміти, чому вода затікає в його будинок. Інспектор порадив йому оглянути бетонні сходи, які вели до помешкання. Чоловік не хотів винаймати працівників для демонтажу і вирішив, що хоче зробити це сам.

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Тож 1 липня вранці американець почав руйнувати задні сходи свого будинку, коли побачив першу чорну кулю для боулінгу. Вона була зарита у пісок між 2 бетонними плитами. Проте Девід не надав цьому великого значення, і продовжив далі свою роботу. І чим далі чоловік просувався – тим більше куль знаходив. Так він зібрав 158 куль для боулінгу.

Насправді я був трохи щасливий з цього приводу, тому що трохи простіше перекочувати кулі для боулінгу, ніж переміщати пісок і з'ясовувати, куди все це покласти,

– Розповів Олсон.



Чоловік під час ремонту виявив у фундаменті 160 куль для боулінгу / Фото m live



Деякі кулі виглядають як інопланетні яйця / Фото m live

Кулі були різних кольорів – чорні, сині і деякі з жовтими цяточками. Жодна не була просвердлена, а деякі були пошкоджені під впливом часу. Девід вважає, що під його будинком їх може бути ще більше, але він не планує підривати весь бетон.

Деякі з них виглядають як інопланетні яйця. Схоже, у мене тут є непогані антикварні речі,

– пожартував Олсон.



Кулі були різних кольорів – чорні, сині і деякі з жовтими цяточками / Фото m live



Деякі кулі були пошкоджені під впливом часу / Фото m live

Чоловік зв'язався з виробником м'ячів – Brunswick Bowling Products, який мав завод у цьому районі. Там пояснили, що 1950 роках робітники брали браковані кулі для боулінгу, щоб використовувати їх як альтернативу гравію або піску.

Немає способу точно взнати, що робив попередній домовласник, але, враховуючи, де були знайдені кулі для боулінгу, це здається логічним,

– додав Девід.



Такі кулі виробляли у 1950 роках / Фото m live

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