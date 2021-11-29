Будинок для коханої: індійський бізнесмен побудував масштабну копію Тадж-Махалу
Джерело:BBC
Копію одного з найвідоміших мавлолеїв – Тадж-Махалу – збудували в індійському місті Бурханпур. Споруду звів підприємець на знак своєї любові до дружини.
Індійський бізнесмен Ананд Пракаш Чуксі побудував копію одного з найвідоміших пам'ятників Індії для своєї 27-річної дружини. Споруду 52-річний чоловік присвятив своїй дружині як символ любові.
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Копія Тадж-Махалу збудована приблизно за 800 кілометрів на південь від індійського міста Агри, де розташований оригінал найвідомішого у світі прояву подружньої відданості. Проте на відміну від мавзолею копія у три рази менша та підходить для проживання – в ній є дві спальні, бібліотека і кімната для медитації, а вітальню прикрашають мармурові колони, вигнуті сходи та позолочена стеля. І хоча новий символ подружньої любові розташований на приватній території, будівля відкрита для місцевих жителів.
Це був подарунок не тільки для моєї дружини, але і для міста і його жителів. Багато людей почали робити свої передвесільні зйомки тут. Я не зупиняю їх, тому що в нашому місті ми є згуртованою спільнотою, де всі один одного знають. Отже, мій будинок відкритий для всіх,
– розповів Чуксі.
Індійський бізнесмен побудував масштабну копію Тадж-Махалу / Фото BBC
Вид на копію Тадж-Махалу згори / Фото BBC
Інтер'єр будівлі / Фото BBC
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Зведення будівлі тривало три роки та обійшлося підприємцю у 20 мільйонів рупій (260 тисяч доларів).
Як і в оригінальному Тадж-Махалі, ми також використовували мармур з Раджастану для будівництва нашого будинку. Ми також запросили ремісників з Індора і Калькутти, щоб вони приїхали і попрацювали над різьбленням всередині будинку,
– додає чоловік.
Коротко про Тадж-МахалТадж-Махал ("Корона палаців") – мавзолей-мечеть, що знаходиться в місті Агрі, Індія, на березі річки Джамна. Побудований у XVII столітті за наказом нащадка Тамерлана, падишаха імперії Великих Моголів Шах-Джахана, в пам'ять про дружину Мумтаз-Махал, яка померла при пологах чотирнадцятої дитини (пізніше тут був похований і сам Шах-Джахан).
Є однією з головних визначних пам'яток Індії та об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.