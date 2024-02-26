Чоловік знайшов капсулу часу у підлозі свого будинку: що було всередині

Мешканець американського міста Спрингфілд виявив у підлозі свого будинку капсулу часу. Її залишив Натан Гедден ще у 1994 році.

Тоді хлопчику було лише 12 років. За пів року після того сім'я хлопчика виїхала з цього будинку.

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Знахідку вдалося виявити на початку 2024 року. 30-річна реліквія була наповнена іграшками та різними дрібничками з 90-х. Власник будинку Стівен Графф опублікував у соціальних мережах фото капсули часу та лист, який написав її 12-річний творець.

Що відомо про власника капсули часу

Гедден, якому зараз 42 роки і який живе у Техасі. Чоловік був у захваті, дізнавшись, що його капсулу часу знайшли. Йому та його мамі й молодшому брату написали сотні користувачів соцмереж.

Мені здається божевільним, що капсулу знайшли, але водночас так зворушливо бачити реакцію кожного та спогади, якими вони діляться. Я й не згадував про неї цілу вічність, але мені подобаються такі приємні історії,

– сказав він.

Що було у капсулі часу

Її вміст – яскраве втілення ностальгії за 1990-ми. У ній були:

фігурка Кейсі Джонса з "Черепашок-ніндзя";

фігурка героя з мультфільму "Дива на обертасах" (TaleSpin);

жетони для гри Pog and Slammer;

етикетка з упаковки сосисок Oscar Mayer Little Smokies;

іграшковий автомобіль;

серветка для дезінфекції;

картка з Муфасою та Шрамом з мультфільму "Король Лев";

сувій із текстом пісні Be Prepared із саундтреку "Короля Льва";

колекційні картки футболістів із зображеннями Джона Рендла, Кіта Маккеллера та Кента Халла;

фальшива рекламна купюра у 50 доларів;

фотографія його 10-річного брата, яку він підписав "обнадійливе майбутнє";

ярлик від подарунка.



Що знайшли у капсулі часу / Скриншот із соцмереж

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