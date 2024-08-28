Чоловік пережив 240 укусів ос: як йому вдалося вижити

У Британії 57-річного чоловіка, на ім'я Ендрю Павелл довелося госпіталізувати через численні укуси ос. Загалом оси покусали чоловіка 240 разів.

Сталося це 18 серпня, коли Ендрю вийшов за межі свого сімейного будинку, щоб оглянути поля.

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В один момент він побачив великий рій ос, що прямував до нього. Він почав тікати, але оси летіли за ним аж до будинку і напали на його дружину. Після численних укусів чоловіку знадобилася допомога лікарів.

Вони кинулися на мене, і я почав бігти до будинку так швидко, як лише міг, але за лічені секунди вони вже були навколо мене. Я відчував їх у своїх штанах. Вони були всюди. Я забіг до будинку, але в цей момент забув зачинити за собою двері, і вони залетіли до приміщення,

– пригадав Ендрю.

На щастя, один із сусідів чоловіка прийшов йому на допомогу. Він відвіз Ендрю до військово-меморіального госпіталю, де йому вкололи морфій від нестерпного болю і адреналін від алергічних реакцій організму. Він стверджує, що персонал лікарні сказав йому, що запізнившись на 5 хвилин, він міг би померти, настільки серйозним був його стан.



Чоловіка покусали оси / Фото Andrew Powell



Чоловік ледь не загинув / Фото Andrew Powell

Чоловік дякує лікарям за те, що вони врятували йому життя. Більш ніж через тиждень після інциденту 57-річний чоловік стверджує, що сотні укусів все ще болять, хоча тепер він може впоратися з болем без ліків. Однак він все ще не наважується виходити з дому, побоюючись, що на нього знову нападуть.

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