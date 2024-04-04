Британська бабуся переплутала педалі та влетіла машиною у вітальню сусідки: курйозні фото

У Лондоні пенсіонерка спричинила серйозну аварію, в'їхавши на чималій швидкості у будинок сусідки. Бабуся протаранила стіну та опинилася у вітальні жінки.

Курйозна аварія сталася через те, що бабуся помилково натиснула на акселератор замість гальма.

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За словами очевидців, власниця помешкання у той момент перебувала в іншій кімнаті й, на щастя, не постраждала. Водійка також залишилася неушкодженою.

Я чув, як вона намагалася припаркуватися, але вона уже у віці, тож, можливо, помилково натиснула не ту педаль,

– розповів один із місцевих мешканців.

Фотографії з місця пригоди розійшлися соцмережами після того, як їх опублікував популярний британський телеведучий Джеремі Вайн.

"Це сталося за кілька кілометрів від мого будинку минулого тижня. Ніхто навіть не показав у місцевих новинах", – написав він на своїй сторінці в X (колишній Twitter).



Світлини з місця події / Фото із соцмереж

Інтернет-користувачі були здивовані, але зраділи, що ніхто не постраждав. Один дописувач навіть запідозрив, що знімки були згенеровані штучним інтелектом, але згодом аварію підтвердив речник поліції Лондона.



Як зараз виглядає місце аварії / Фото Catherine Blake

Раніше британська бабуся відсвяткувала своє 103-річчя у стилі рейв-вечірки, перетворивши будинок для літніх людей Chestnuts Residential Home на суперклуб на Ібіці.