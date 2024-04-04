Курьезная авария произошла из-за того, что бабушка ошибочно нажала на акселератор вместо тормоза.

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По словам очевидцев, владелица квартиры в тот момент находилась в другой комнате и, к счастью, не пострадала. Водитель также осталась невредимой.

Я слышал, как она пыталась припарковаться, но она уже в возрасте, поэтому, возможно, ошибочно нажала не ту педаль,

– рассказал один из местных жителей.

Фотографии с места происшествия разошлись по соцсетям после того, как их опубликовал популярный британский телеведущий Джереми Вайн.

"Это произошло в нескольких километрах от моего дома на прошлой неделе. Никто даже не показал в местных новостях", – написал он на своей странице в X (бывший Twitter).



Фотографии с места происшествия / Фото из соцсетей

Интернет-пользователи были удивлены, но обрадовались, что никто не пострадал. Один автор даже заподозрил, что снимки были сгенерированы искусственным интеллектом, но впоследствии аварию подтвердил представитель полиции Лондона.



Как сейчас выглядит место аварии / Фото Catherine Blake

Ранее британская бабушка отпраздновала свое 103-летие в стиле рейв-вечеринки, превратив дом престарелых Chestnuts Residential Home в суперклуб на Ибице.