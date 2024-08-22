Незвичне хобі: британка шокувала мережу тим, що всюди залишає свої трусики

Інколи люди мають дивні або незвичні захоплення, але, ймовірно, жодному з них не вдасться переплюнути британку Хлою Лопес. Жінка любить залишати свою спідню білизну у громадських місцях.

Саме через таке незвичне захоплення вона і здобула популярність.

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У соцмережах є чимало відео, на яких британка залишає свої труси у громадських місцях, зокрема у кафе. Саме завдяки цьому вона має чималу аудиторію фанатів – 156 5000 підписників у тіктоці і ще 191 000 в інстаграмі.

Свою чергову витівку вона зробила у супермаркеті, знявши використану білизну та поклавши її у лоток для випічки.

Як на це реагують у соцмережах

Чимало людей були обурені та шоковані таким вчинком. Зокрема вони пишуть:

"Хтось може це пояснити?".

"Якби я був у тому магазині, її б поскаржився на неї".

"Це небезпечно і є антисанітарією".

"Якби чоловік це зробив, він би сидів у в'язниці і став на облік як сексуальний злочинець".

Однак жінка вважає, що поганий піар, це теж піар. Тому вже почала використовувати свою славу, заробляючи на ній. Так, одіозна британка продає чоловічі боксерські шорти та жіночі стрінги з наклеєним обличчям на промежину за ціною 34,99 долара.