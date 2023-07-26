Тож не дивно, що дізнавшись про спадок, Філліпс спочатку допустила, що це – обман. "Отримала листа та одразу подумала, що це шахрайство", – пригадала жінка.

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Залучили "Мисливців за спадкоємцями"

81-річний Джордж Андерсон помер у липні 2019 року в будинку для людей похилого віку в Кіркбі. Чоловік не склав заповіту. Близьких родичів у нього не було. Аи розшукати втрачену родину, на допомогу покликали Денні Карран, зірку шоу BBC TV "Мисливці за спадкоємцями".

Цікаво! Вдалося з'ясувати, що у Джорджа все ж була дитина, в якої не було своєї сім'ї чи дітей. Тож пошуки ускладнилися.

Як пов'язані Джордж та Анна

Мати Джорджа звали Елізабет Філліпс, вона була однією з 10 дітей у родині загалом і однією з 6, які дожили до дорослого віку. Один із братів Елізабет, Томас Філліпс, був дідусем Анни. Отже, мати Джорджа та дідусь Анни були рідними братом і сестрою.

"Це така ганьба, що я ніколи не знала його, що ми ніколи не бачилися. Ми відновили зв'язок із великою родиною, можливість скласти повне генеалогічне дерево — це щось особливе", – зазначила британка.

Хоча спадщина не змінює життя, вона, звичайно, стала приємним сюрпризом,

– пояснила вона.

Анна розповіла, що частина суми допомогла виплатити їй іпотеку. Крім цього, певну суму вона віддала дітям. "Ця спадщина допомагає з чоловіком, ми плануємо займатися творчістю, коли вийдемо на пенсію й подорожувати", – поділилася вона.