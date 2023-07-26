Тож не дивно, що дізнавшись про спадок, Філліпс спочатку допустила, що це – обман. "Отримала листа та одразу подумала, що це шахрайство", – пригадала жінка.
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Залучили "Мисливців за спадкоємцями"
81-річний Джордж Андерсон помер у липні 2019 року в будинку для людей похилого віку в Кіркбі. Чоловік не склав заповіту. Близьких родичів у нього не було. Аи розшукати втрачену родину, на допомогу покликали Денні Карран, зірку шоу BBC TV "Мисливці за спадкоємцями".
Як пов'язані Джордж та Анна
Мати Джорджа звали Елізабет Філліпс, вона була однією з 10 дітей у родині загалом і однією з 6, які дожили до дорослого віку. Один із братів Елізабет, Томас Філліпс, був дідусем Анни. Отже, мати Джорджа та дідусь Анни були рідними братом і сестрою.
"Це така ганьба, що я ніколи не знала його, що ми ніколи не бачилися. Ми відновили зв'язок із великою родиною, можливість скласти повне генеалогічне дерево — це щось особливе", – зазначила британка.
Хоча спадщина не змінює життя, вона, звичайно, стала приємним сюрпризом,
– пояснила вона.
Анна розповіла, що частина суми допомогла виплатити їй іпотеку. Крім цього, певну суму вона віддала дітям. "Ця спадщина допомагає з чоловіком, ми плануємо займатися творчістю, коли вийдемо на пенсію й подорожувати", – поділилася вона.