У Британії знайшли лист до Санта-Клауса, що пролежав у димарі 60 років: розшукали відправника

Сажотруси знайшли стару та обпалену записку у димарі одного з будинків у британському місті Ворксоп. Це був лист з приміткою "Терміново", адресований Санта-Клаусові. Він пролежав у димарі 60 років.

Лист був підписаний Робертом Кремптоном. У ньому він просив Санта-Клауса про "ковбойський костюм, рушницю, капелюх і таке інше". Наприкінці хлопчик додав: "Побачимося завтра ввечері".

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Теперішні власники будинку мешкають у ньому вже кілька десятиліть, і ніколи не чули про чоловіка на ім'я Роберт Кремптон. З цього сажотруси зробили висновок, що лист пробув у димарі дуже багато років.

Оскільки всім причетним до цієї знахідки було дуже цікаво розшукати автора листа і дізнатися, чи здійснилися його бажання, в соціальних мережах опублікували оголошення. І диво сталося – Роберт Кремптон знайшовся. Зараз чоловікові 65 років, він – поліцейський на пенсії.



65-річний Роберт Кремптон з дружиною Мері / Фото Роберта Кремптона

Коли він дізнався про знахідку сажотрусів, то одразу ж розповів про це своїй матері. Вона пригадала, що цього листа від імені Роберта написав його батько у 1961 році. Тоді хлопчикові було 5.



Роберт Кремптон у дитинстві / Фото Роберта Кремптона

Мама нагадала мені, що я дійсно отримав дещо з цього комплекту. У мене був пістолет, схожий на ковбойський, і кобура. Також я пам'ятаю, як отримав значок шерифа,

– поділився Роберт Кремптон.

Крім того, чоловік 30 років працював у поліції, тож можна вважати, що його різдвяне бажання здійснилося не лише тоді, коли він отримав подарунки, а й у реальному житті. "Тоді я хотів стати шерифом, і певною мірою я ним був", – сказав він.

Наразі лист перебуває у теперішніх власників будинку, де його знайшли. Роберт Кремптон сподівається, що зможе отримати його назад, щоб зберегти пам'ять про батька, який помер у 1996 році.



Нині покійний батько Роберта Кремптона, який написав листа від імені сина / Фото Роберта Кремптона

Власниця компанії Sweeps Chimney Services, працівники якої знайшли листа, розповіла, що її мрія також здійснилася. "Я сентиментальна людина, і коли ми починали цей бізнес, я сказала чоловікові, що дуже хочу знайти різдвяного листа", – поділилася вона.

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