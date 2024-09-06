Жінка відмовилась поступатись місцем у поїзді пенсіонерці: хто виявився неправий
Джерело:Reddit
В одному з потягів Британії розгорівся справжній скандал через місце у потязі. Пасажирка відмовилась поступитися пенсіонерці своїм місцем, чим спричинила дискусії у мережі.
Інцидент стався у потязі, що прямував з Лондона до Абердіна.
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Жінка розповіла, що якраз поверталася після двотижневої робочої поїздки за кордон і знала, що буду повністю виснажена, тож купила собі місце з покращеними умовами.
У деяких британських поїздах вагони першого класу мають "індивідуальні місця", тобто біля вас нікого немає і можна спокійно розкластися за маленьким столиком. Тож я спеціально забронювала одне з таких місць, яке зазвичай резервують для пасажирів з обмеженими можливостями, людей похилого віку або вагітних,
– розповіла британка.
Аж раптом бабуся підійшла до жінки і попросила, аби та посунулася. Після цього між двома пасажирками почався конфлікт.
Хто насправді був неправий
Помітивши сварку, до пасажирок підійшов охоронець поїзда. Він з'ясував, що жінка у віці близько 60 років забронювала квиток у зворотному напрямку, й спробував їй пояснити, що це не дає права займати конкретне місце у вагоні.
"Поясню тим, хто не знає, як курсують поїзди у Великій Британії: якщо у вас є так званий "відкритий квиток", то ви можете їхати будь-яким поїздом, але при цьому не маєте гарантованого місця", – зазначила авторка розповіді.
Коли ніхто з пасажирів не захотів поступитися пенсіонерці своїм місцем чи пересісти, її відвели в стандартний клас.
Було неприємно, але чому я маю відчувати дискомфорт через те, що хтось інший не подумав заздалегідь й не зарезервував собі місце. У мене також є права,
– додала британка.
Як на це відреагували люди у соцмережах
Реакція людей була неоднозначна. Частина з них стала на бік жінки, а інша – підтримала бабусю.
- "Ця жінка помилялась, вона не мала права займати ваше місце".
- "Залізниця не повинна дозволяти людям без інвалідності бронювати ці місця".
- "Невже у всьому поїзді не знайшлось більше місця, окрім першого класу?".