Ідея цього незвичного конкурсу краси дуже потужна – конкурсантки мають вразити суддів не яскравими тінями для повік чи ефектними помадами, а знаннями та етичними цінностями.
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Титул "Міс Лондон-2023"здобула медсестра-стоматологиня Наташа Бересфорд. Вона випередила 18 інших жінок і боротиметься за корону Міс Англія.
Що відомо про переможницю
- Бересфорд із Шеффілда переїхала до Лондона два роки тому, щоб працювати у Королівській лондонській стоматологічній лікарні у відділенні проєкту "Зубна фея".
- Минулого року вона поїхала до Уганди, щоб стати волонтеркою у благодійній організації Dentaid, яка надає стоматологічну допомогу бездомним, жертвам жорстокого поводження, біженцям та іншим громадам, що потребують. На той момент вона надала допомогу більш ніж 1300 пацієнтам.
- Наразі Бересфорд працює у приватній практиці та на додаток до своєї волонтерської роботи планує займатися рентгеном зубів.
Я вважаю свою роботу дуже корисною: упродовж багатьох років я працювала в Національній системі охорони здоров'я, у стоматологічних клініках приватної та невідкладної допомоги,
– сказала вона.
Цьогорічна переможниця / Фото Daily Mail
Друге місце у конкурсі посіла студентка інженерного факультету, 23-річна Афрозе Амін.
Друге місце посіла Афрозе Амін / Фото Daily Mail
А 17-річна студентка косметології Атланта Річардс виграла благодійну акцію "Краса з метою", зібравши понад 2000 доларів на благодійну організацію із запобігання самогубствам.
Атланта Річардс виграла благодійну акцію "Краса з метою" / Фото Daily Mail