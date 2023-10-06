Ідея цього незвичного конкурсу краси дуже потужна – конкурсантки мають вразити суддів не яскравими тінями для повік чи ефектними помадами, а знаннями та етичними цінностями.

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Титул "Міс Лондон-2023"здобула медсестра-стоматологиня Наташа Бересфорд. Вона випередила 18 інших жінок і боротиметься за корону Міс Англія.

Що відомо про переможницю

Бересфорд із Шеффілда переїхала до Лондона два роки тому, щоб працювати у Королівській лондонській стоматологічній лікарні у відділенні проєкту "Зубна фея".

Минулого року вона поїхала до Уганди, щоб стати волонтеркою у благодійній організації Dentaid, яка надає стоматологічну допомогу бездомним, жертвам жорстокого поводження, біженцям та іншим громадам, що потребують. На той момент вона надала допомогу більш ніж 1300 пацієнтам.

Наразі Бересфорд працює у приватній практиці та на додаток до своєї волонтерської роботи планує займатися рентгеном зубів.

Я вважаю свою роботу дуже корисною: упродовж багатьох років я працювала в Національній системі охорони здоров'я, у стоматологічних клініках приватної та невідкладної допомоги,

– сказала вона.



Цьогорічна переможниця / Фото Daily Mail

Друге місце у конкурсі посіла студентка інженерного факультету, 23-річна Афрозе Амін.



Друге місце посіла Афрозе Амін / Фото Daily Mail

А 17-річна студентка косметології Атланта Річардс виграла благодійну акцію "Краса з метою", зібравши понад 2000 доларів на благодійну організацію із запобігання самогубствам.



Атланта Річардс виграла благодійну акцію "Краса з метою" / Фото Daily Mail

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