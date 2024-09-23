У Британії завершився чемпіонат із кривляння обличчя​​​​​​​: кумедні фото переможців

У Великій Британії вже традиційно відбувся чемпіонат із кривляння обличчя. Перемогу вже вкотре здобув 52-річний Томмі Маттінсон.

Як зазначає The Mirror, це вже його 19-та перемога.

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Що відомо конкурс та його переможців

Судді обирають переможця залежно від того, як він може "трансформувати" своє обличчя. Так, 52-річний Томмі Маттінсон випередив інших конкурентів і забрав додому корону в категорії чоловіків, а 37-річна Клер Лістер перевершила у кривлянні всі жінок.

Люди кажуть: "Хіба ви недостатньо виграли?" але я люблю перемагати, мені це подобається, я багато знімаюся на телебаченні і зустрічаюся з багатьма зірками. Я пам'ятаю, як вперше виграв серед юніорів. Моя мама казала, що в дитинстві я завжди корчив обличчя,

– сказав Томмі Маттінсон.

Згідно з правилами, учасники змагання намагаються витягнути якомога гротескніше обличчя. Потім їхні зусилля оцінюються комісією з п'яти суддів, які шукають "найбільшу трансформацію обличчя".

Переможниця Клер Лістер, яка виграла змагання серед жінок увосьме поспіль, сказала, що вперше почала грати, коли була юніоркою.

"З віком ти стаєш підлітком і стає трохи соромно. Але я брала участь у 2013 році, коли мені було 26, і тоді я вперше виграла", – пригадала вона.



Переможці конкурсу / Фото Lee McLean/SWNS