Відтоді магазин Френка Елліотта в Солташі закрився і зараз нагадує "капсулу часу".

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Вражає, але всередині магазину і досі збереглися товари, які продавалися там 50 років тому, зокрема продукти бренду: Guinness, Rowntree's і Princes Salmon.

Що відомо про власника магазину

Френк Елліотт обожнював цей магазин. Він любив його такою мірою, що навіть жив там разом із сім'єю.

Френк прожив у магазині разом зі своєю сім'єю майже все своє життя – з 1902 по 1995 рік. Він дає рідкісне уявлення про те, яким було життя у XX столітті, коли відбувалося так багато змін. Френк був літнім джентльменом, якого привчили до використання мір і ваг старого зразка, а також валюти,

– пояснив Джеррі Світс, який допомагає керувати музеєм.

Світс пояснив, що власник магазину був проти переведення крамниці на десяткову систему числення.

"Він не хотів змінюватися, як і багато власників магазинів певного покоління. Вони, як і багато інших людей, боялися змін і того, що вони означають. Це було багато в чому культурне питання, і в його розумінні все працювало добре. Але, можливо, він не враховував загальної картини", – додав Джеррі Світс.

Як зараз виглядає магазин

Джеррі разом з іншими волонтерами перетворив магазин на музей. Міська влада протягом багатьох років намагалася стягувати з нього плату за ведення бізнесу, але чоловік переміг їх у суді.

Деякі зі знайдених там предметів просто дивовижні. Деякі з них – справжні історичні скарби, які ми навіть не могли ідентифікувати, поки не досліджували їх,

– пояснив Джеррі.

Зараз магазин – це місце, де час зупинився. Багато людей похилого віку приходять туди і повертаються назад у свою молодості та юність.

Раніше у мережі показали "найнезручніший магазин на Землі". Він розташований на відкритій скелі у Китаї. Як пояснили місцеві ЗМІ, невелику дерев'яну крамничку облаштували на скелі, аби альпіністи могли поповнити свої запаси їжі та води під час сходження.

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