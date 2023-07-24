Завдяки злагодженій роботі британської поліції чоловіка затримали. Суд виніс вирок у цій справі нещодавно – 20 липня.
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Як чоловік здійснив викрадення яєць
Для того, щоб здійснити злочин чоловік пробрався у промислових цех. Після цього він втік з викраденими яйцями на вантажівці. За словами поліції, під час викрадення він використовував трактор, щоб відтягнути причіп з яйцями від промислового цеху.
Адвокат Пула на одному із засідань заявив, що його підзахисний зупинив автомобіль, коли зрозумів, що за ним стежать.
Він зрозумів, що гра закінчилася – він зрозумів, що за ним стоїть поліція, і підійшов, коли це було безпечно,
– сказав адвокат.
Викрадач не чинив жодного опору. Після його арешту поліція у твітері повідомила, що "допомогла врятувати Великдень для шанувальників Creme Egg".
Як покарали зловмисника
20 липня суддя Ентоні Лоу засудив Пула до 18 місяці увʼязнення. Обвинувачений визнав свою провину у:
- крадіжці,
- завданій шкоді,
- водінні без страховки.
Обвинувачений визнав свою провину у крадіжці, завданій шкоді та водінні без страховки.