Завдяки злагодженій роботі британської поліції чоловіка затримали. Суд виніс вирок у цій справі нещодавно – 20 липня.

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Як чоловік здійснив викрадення яєць

Для того, щоб здійснити злочин чоловік пробрався у промислових цех. Після цього він втік з викраденими яйцями на вантажівці. За словами поліції, під час викрадення він використовував трактор, щоб відтягнути причіп з яйцями від промислового цеху.

Адвокат Пула на одному із засідань заявив, що його підзахисний зупинив автомобіль, коли зрозумів, що за ним стежать.

Він зрозумів, що гра закінчилася – він зрозумів, що за ним стоїть поліція, і підійшов, коли це було безпечно,

– сказав адвокат.

Викрадач не чинив жодного опору. Після його арешту поліція у твітері повідомила, що "допомогла врятувати Великдень для шанувальників Creme Egg".

Як покарали зловмисника

20 липня суддя Ентоні Лоу засудив Пула до 18 місяці увʼязнення. Обвинувачений визнав свою провину у:

крадіжці,

завданій шкоді,

водінні без страховки.

Цікаво! Cadbury Creme Egg, – це шоколадний кондитерський виріб, виготовлений у формі яйця. Він був створений британським шоколатьє Fry's 1963 року, а 1971 року був перейменований Cadbury.

Обвинувачений визнав свою провину у крадіжці, завданій шкоді та водінні без страховки.