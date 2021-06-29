Британець зробив 18 пластичних операцій, щоб стати схожим на свого кумира: фото до і після

Музикант і блогер Олі Лондон з Великої Британії за 8 років переніс 18 пластичних операцій. Усе це для того, щоб стати схожим на свого кумира – учасника корейського попгурту BTS Пака Чіміна. Перевтілення коштувало йому цілого статку.

31-річний Олі Лондон не лише кардинально змінився зовнішньо, а й змінив ім'я на "Чімін" та почав ідентифікувати себе як кореєць. Він переконаний, що народився не в тому тілі та не в тій країні, і лише тепер може "бути собою".

Це цікаво Легенда азартного бізнесу: історія Стенлі Хо або як Макао став конкурентом Лас-Вегасу

Як приємно нарешті стати небінарним корейцем, адже все своє життя я провів у пастці неправильного тіла та неправильної культури, – написав Лондон у твітері.

Щоб здобути омріяну зовнішність, він зробив ліпосакцію та підтяжку обличчя, змінив форму носа, підборіддя, вилиць, розріз очей та ввів філери у щоки та губи. 18 пластичних операцій обійшлися йому щонайменше у 150 тисяч доларів (понад 4,1 мільйона гривень).



Олі Лондон – до та після / Колаж 24 каналу

Реакція мережі

Кардинальні зміни чоловіка викликали хвилю обговорення та обурення в мережі. Люди звинувачують блогера у культурній апропріації. Вони кажуть, що кореєць – це національність, а не сексуальна орієнтація. А своїми заявами, він проявляє зневагу до корейського народу та небінарних особистостей.

Лондон стверджує, що не зважає на масові звинувачення. "Я знаю, що це збиває з пантелику, адже ніхто ніколи не заявляв, що він Чімін чи кореєць. Але знаєте, я занадто довго боровся з проблемою ідентичності і тим, ким я насправді є", – говорить він.

Як до трансформації фаната ставляться учасники гурту BTS та справжній Пак Чімін наразі невідомо. Вони не давали жодних коментарів з цього приводу.