Британець готує їстівні емодзі: це точні копії найпопулярніших іконок – фото, відео

20-річний кухар з Великої Британії вигадав для себе цікаву розвагу – він готує страви, схожі на емодзі, які є у всіх сучасних смартфонах. У соціальних мережах він ділиться не лише результатами, а й процесом створення своїх кулінарних шедеврів.

Еш Бейбер розпочав свій кулінарний проєкт через те, що вважав емодзі у своєму телефоні дещо дивними та нереалістичними. Він вирішив перевірити, чи вдасться йому максимально точно відтворити ці малюнки. Виявилося, що завдання було складнішим, ніж він очікував. Але у кінцевому результаті йому вдалося втілити задумане у реальність.

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Кухар розповів, що приготування їжі на основі емодзі – клопітка справа. Іноді це займає декілька годин, але з деякими іконками довелося попрацювати довше. Особливо багато часу у нього зайняли кекси та пончики. Попри те, що це не найскладніші страви, готуючи їх, Еш намагався точно повторити їхній вигляд, зокрема й присипку.

Іменинний торт



Копія емодзі святкового торта / Колаж Boredpanda

А ось відео, як Еш його готував:

Кекси



Копія емодзі кексу / Колаж Boredpanda

Важливо було впоратися із декоруванням:

Пончики



Копія емодзі пончика / Колаж Boredpanda

Процес приготування емодзі-пончиків:

Бабл-ті – чай з бульбашками



Копія емодзі бабл-ті / Колаж Boredpanda

Як приготувати бабл-ті з емодзі:

Крем-брюле



Копія емодзі крем-брюле / Колаж Boredpanda

Як кухар намагався скопіювати десерт:

Млинці



Копія емодзі млинців / Колаж Boredpanda

Як приготувати емодзі-млинці:

Данго – японський десерт



Копія емодзі данго / Колаж Boredpanda

Данго від Еша Бейбера:

Круасани



Копія емодзі круасана / Колаж Boredpanda

Процес приготування французьких круасанів:

Крендель



Копія емодзі кренделя / Колаж Boredpanda

Як приготувати крендель:

Кулінарні відео Еша набули великої популярності. Користувачам мережі подобається спостерігати за процесом приготування їхніх улюблених емодзі. Іноді кухар залишає для своїх підписників рецепти страв, аби вони готували разом із ним. Хлопець каже, що не планує відтворювати на своїй кухні усю галерею емодзі, але робитиме це, доки його відео знаходитимуть відгук аудиторії.