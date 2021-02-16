Британець готує їстівні емодзі: це точні копії найпопулярніших іконок – фото, відео

Джерело:Boredpanda
20-річний кухар з Великої Британії вигадав для себе цікаву розвагу – він готує страви, схожі на емодзі, які є у всіх сучасних смартфонах. У соціальних мережах він ділиться не лише результатами, а й процесом створення своїх кулінарних шедеврів.
Еш Бейбер розпочав свій кулінарний проєкт через те, що вважав емодзі у своєму телефоні дещо дивними та нереалістичними. Він вирішив перевірити, чи вдасться йому максимально точно відтворити ці малюнки. Виявилося, що завдання було складнішим, ніж він очікував. Але у кінцевому результаті йому вдалося втілити задумане у реальність.
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Кухар розповів, що приготування їжі на основі емодзі – клопітка справа. Іноді це займає декілька годин, але з деякими іконками довелося попрацювати довше. Особливо багато часу у нього зайняли кекси та пончики. Попри те, що це не найскладніші страви, готуючи їх, Еш намагався точно повторити їхній вигляд, зокрема й присипку.
Копія емодзі святкового торта / Колаж Boredpanda
А ось відео, як Еш його готував:
Копія емодзі кексу / Колаж Boredpanda
Важливо було впоратися із декоруванням:
Копія емодзі пончика / Колаж Boredpanda
Процес приготування емодзі-пончиків:
Копія емодзі бабл-ті / Колаж Boredpanda
Як приготувати бабл-ті з емодзі:
Копія емодзі крем-брюле / Колаж Boredpanda
Як кухар намагався скопіювати десерт:
Копія емодзі млинців / Колаж Boredpanda
Як приготувати емодзі-млинці:
Копія емодзі данго / Колаж Boredpanda
Данго від Еша Бейбера:
Копія емодзі круасана / Колаж Boredpanda
Процес приготування французьких круасанів:
Копія емодзі кренделя / Колаж Boredpanda
Як приготувати крендель:
Кулінарні відео Еша набули великої популярності. Користувачам мережі подобається спостерігати за процесом приготування їхніх улюблених емодзі. Іноді кухар залишає для своїх підписників рецепти страв, аби вони готували разом із ним. Хлопець каже, що не планує відтворювати на своїй кухні усю галерею емодзі, але робитиме це, доки його відео знаходитимуть відгук аудиторії.