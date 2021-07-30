Французький модний бренд звинувачують у плагіаті образів львівського безхатька Славіка: фото

Український фотограф Юрко Дячишин звинуватив модний французький бренд Vetements у плагіаті образів львівського безпритульного Славіка. Дизайнери й раніше надихалися його стилем, але принаймні згадували про це у коментарях ЗМІ. Проте з випуском нової колекції вони не зробили й цього.

За словами фотографа, Славік з особливим відчуттям стилю надихнув багатьох модельєрів, хоча не всі з них у цьому зізнаються. Але схоже, що особливо образи безхатька імпонують бренду Vetements.

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Нещодавно вони випустили нову колекцію свого дочірнього бренду VTMNTS, і представлений ними одяг занадто схожий на речі з гардероба Славіка.

Цього разу в деяких "фрагментах" був просто copy-past,

– написав у соцмережах Юрко Дячишин.

Порівняння образів Славіка і колекції VTMNTS / Колажі з фейсбуку Slavik's Fashion

Подібна ситуація вже траплялася із цим брендом у 2016 році, коли один із образів Славіка також став для них натхненням. Проте тоді дизайнери публічно згадали про це у коментарі для Vogue Paris.

Що відомо про львівського безхатька Славіка Безхатько Славік зі Львова став відомим завдяки проєкту Юрка Дячишина під назвою "Мода Славіка". Впродовж 2011 – 2013 років фотограф зробив близько 100 портретів безпритульного чоловіка, який майже ніколи не ходив у однаковому одязі та часто змінював зачіску і форму бороди.

Востаннє Юрко Дячишин бачив Славіка ще у 2013 році. Відтоді про нього та його долю нічого не було відомо.

Про проєкт "Мода Славіка" написали тисячі видань зі всього світу, зокрема й Vogue Paris, The Telegraph, Esquire.

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