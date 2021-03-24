У Бразилії пташка перервала футбольний матч, щоб знести яйце посеред поля: відео

Під час футбольного матчу чемпіонату штату Пернамбуку у Бразилії стався курйозний випадок. Гру "Наутіко" проти "Вера Крус" перервала пташка, яка захотіла пройтися та знести яйце.

Несподіваною гостею матчу стала чилійська чайка. Ці птахи вважаються національним символом Уругваю і є широко розповсюдженими у Бразилії та на всій території Південної Америки.

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Коли вона приземлилася на поле, суддя був вимушений призупинити гру. Здається, що пташка зовсім не зважала на спортсменів навколо неї. Кілька хвилин чайка прогулювалася полем, а потім присіла і знесла яйце.

Пташка знесла яйце під час футбольного матчу: дивіться відео

Тим часом футболісти встигли трішки відпочити, а тренери дали їм необхідні настанови. Коли рефері забрав яйце та виніс його за межі поля, гра продовжилася.