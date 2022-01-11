Загалом Чираг та Урвиш Патель витратили на організацію вечірки майже 10 000 доларів (275 000 гривень). У цю суму входила їжа для гостей, декорації, робота оркестру та співака і ще багато іншого. Організатори продумали все, але забули, що повинні дотримуватися карантинних правил.

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Місце проведення було прикрашене кульками, квітами та фотографіями чотирилапої іменинниці. Власники собаки розрізали торт, а гості танцювали під запальну музику. Звичайно, присутні знімали фрагменти вечірки на відео і ділилися ними в соцмережах. Саме це й зіпсувало святкування.

Кадри з вечірки дійшли до поліцейських, після чого й вони відвідали свято. За словами правоохоронців, організатори порушили встановлену комендантську годину, гості були без масок та не зберігали соціальну дистанцію. Окрім того, брати Патель не отримали обов'язкового дозволу на проведення вечірки.

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Чоловіків оштрафували за порушення карантинних обмежень за кількома пунктами, а також заарештували. Вечірка завершилася у самому розпалі.

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