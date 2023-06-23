Через це його називали "містер Титанік". 77-річний Наржоле був директором RMS Titanic, Inc – компанії, що володіє правами на порятунок уламків легендарного корабля та відновлення артефактів.
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Дослідник підняв з глибини унікальну пам'ятку
У ході однієї з місій саме під керівництвом Наржоле на сушу вдалося підійняти найбільший коли-небудь знайдений уламок "Титаніка". Мовиться про 15-тонний шматок корпусу легендарного корабля.
Його та низку інших унікальних предметів можна побачити на тематичній виставці у готелі та казино Luxor, що у Лас-Вегасі. Величезний уламок корпусу "Титаніка" демонструють у дещо затемненій кімнаті, яка служить фіналом колекції артефактів.
Як підіймали з глибини найбільший шматок "Титаніка" / Фото AP
15-тонний уламок корабля у Luxor Hotel & Casino | Фото з сайту Titanic Las Vegas
Як діставали на сушу найбільший зі знайдених уламок "Титаніка": дивіться відео
Що відомо про катастрофу субмарини "Титан"
- Субмарина "Титан" зникла на шляху до "Титаніка" ще 18 червня. За понад 1,5 години після занурення екіпаж втратив зв'язок із судном "Полярний принц". Після цього почалися пошуки.
- 21 червня вдалося зафіксувати підводні шуми неподалік місця пошуків. Це давало надію на виявлення екіпажу й судна. Наступного дня на відстані 488 метрів від носової частини "Титаніка" на морському дні знайшли уламки "Титану".
- Експерти підтвердили, що "Титан" розчавило під тиском, а екіпаж загинув. RMS Titanic, Inc, яку очолював Наржоле підтвердила загибель легендарного дослідника.
Наржоле і попередні занурення до "Титаніка"
Перше занурення до "Титаніка" відбулося у липні 1987 року, приблизно через 2 роки після виявлення його уламків. Наржоле розповідав про це в інтерв'ю для HarperCollins France як про "досить незабутній момент". "Тоді ми ще не знали, що будемо повертатися кілька разів, і що я буду повертатися настільки часто, наскільки це можливо", – згадував він.
Компанія, яку очолював Наржоле, вшанувала пам'ять дослідника / Фото RMS Titanic, Inc
Десятки занурень, які Наржоле здійснив до місця аварії "Титаніка", включають попередні експедиції OceanGate на сумнозвісному "Титані", який зазнав катастрофи.