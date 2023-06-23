Через це його називали "містер Титанік". 77-річний Наржоле був директором RMS Titanic, Inc – компанії, що володіє правами на порятунок уламків легендарного корабля та відновлення артефактів.

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Дослідник підняв з глибини унікальну пам'ятку

У ході однієї з місій саме під керівництвом Наржоле на сушу вдалося підійняти найбільший коли-небудь знайдений уламок "Титаніка". Мовиться про 15-тонний шматок корпусу легендарного корабля.

Його та низку інших унікальних предметів можна побачити на тематичній виставці у готелі та казино Luxor, що у Лас-Вегасі. Величезний уламок корпусу "Титаніка" демонструють у дещо затемненій кімнаті, яка служить фіналом колекції артефактів.



Як підіймали з глибини найбільший шматок "Титаніка" / Фото AP



15-тонний уламок корабля у Luxor Hotel & Casino | Фото з сайту Titanic Las Vegas

Як діставали на сушу найбільший зі знайдених уламок "Титаніка": дивіться відео

Що відомо про катастрофу субмарини "Титан"

Субмарина "Титан" зникла на шляху до "Титаніка" ще 18 червня. За понад 1,5 години після занурення екіпаж втратив зв'язок із судном "Полярний принц". Після цього почалися пошуки.

21 червня вдалося зафіксувати підводні шуми неподалік місця пошуків. Це давало надію на виявлення екіпажу й судна. Наступного дня на відстані 488 метрів від носової частини "Титаніка" на морському дні знайшли уламки "Титану".

Експерти підтвердили, що "Титан" розчавило під тиском, а екіпаж загинув. RMS Titanic, Inc, яку очолював Наржоле підтвердила загибель легендарного дослідника.

Наржоле і попередні занурення до "Титаніка"

Перше занурення до "Титаніка" відбулося у липні 1987 року, приблизно через 2 роки після виявлення його уламків. Наржоле розповідав про це в інтерв'ю для HarperCollins France як про "досить незабутній момент". "Тоді ми ще не знали, що будемо повертатися кілька разів, і що я буду повертатися настільки часто, наскільки це можливо", – згадував він.



Компанія, яку очолював Наржоле, вшанувала пам'ять дослідника / Фото RMS Titanic, Inc

Десятки занурень, які Наржоле здійснив до місця аварії "Титаніка", включають попередні експедиції OceanGate на сумнозвісному "Титані", який зазнав катастрофи.