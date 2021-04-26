Бобер перегриз кабель та залишив майже тисячу канадців без інтернету

Частина мешканців канадського містечка Таблер-Рідж залишилася на вихідні без інтернету та кабельного телебачення через бобра. Тварина перегризла оптоволоконний кабель, який проходив під землею.

Представники місцевого провайдера Telus назвали цей інцидент "дуже химерним і унікальним канадським поворотом подій". Від нього постраждали 900 їхніх клієнтів.

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Бобер дістався до кабелю о 4 годині ранку у суботу – саме тоді зник інтернет. Припускають, що один або кілька бобрів копали під землею вздовж струмка, коли натрапили на провід, розташований на глибині близько 1-го метра. Він був захищений ізоляційною трубою товщиною 11,5 сантиметра, але вона не стала на заваді гострим зубам бобра.

Крім того, пухнастий бешкетник забрав із собою стрічку для маркування кабелів, яку зазвичай також закопують під землею. Її шматки знайшли неподалік від "місця злочину" – біля греблі бобрів. Схоже, що стрічка була потрібна тваринам для продовження будівництва їхнього будинку.



Стрічку для маркування кабелів знайшли на вершині греблі / Фото Telus

Спеціалісти лагодили мережеві комунікації до вечора наступного дня – усі вихідні майже 1000 мешканців Таблер-Рідж були без доступу до інтернету та кабельного телебачення.