Тікток гудить: жінка показала секретний трюк на курорті all-inclusive

Відома у тіктоці тревел-блогерка Люсі Барсон розповіла, як туроператори намагаються перехитрити відпочивальників, пропонуючи їм мілкий посуд та маленькі чашки на "шведському столі".

Про свої лайфхаки на курорті за системою all-inclusive жінка розповіла на сторінці у тіктоці.

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У чому полягає секрет

Блогерка розповіла, що купила чашку з Тенерифе, щоб перестати користуватися крихітними стаканчиками й не підходити до бару кожні 10 хвилин. На відео можна побачити, як Люсі разом зі своїм бойфрендом беруть дві великі чашки з ручками, схожі на пивні кухлі, щоб використовувати їх замість стандартних стаканчиків для напоїв.

Блогерка поділилася своїм лайфхаком на відпочинку: дивіться відео

Реакція соцмереж

Жінка розбурхала інтернет-спільноту своїм новим "хакерським" рішенням. Її відео зібрало 748 тисяч переглядів та 13,7 тисячі вподобань.