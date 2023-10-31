Юну зірку помітили за фейковою роботою у супермаркеті. Та соцмережі вибухнули критикою у бік дівчини. Людям здалося, що вона висміює працівників.

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Що відомо про блогерку Д'Амеліо

У Чарлі – понад 151 мільйон підписників у тіктоці. Вона живе у місті Норволк, що в американському штаті Коннектикут. Починаючи із підліткового віку, дівчина публікувала у соцмережі відео зі своїми танцями і завдяки цьому стала відомою у США. Настільки відомою, що її родині навіть запропонували вести власне телешоу на Hulu – The D'Amelio Show. Зараз статки блогерки оцінюють у близько 30 мільйонів доларів.

Чому дівчину критикують

Та коли Чарлі з'явилася "на роботі касира" у мережі супермаркетів Walmart – це викликало шквал критики серед її шанувальників. Вони скаржаться на те, що зробила вона це аж ніяк із добрих міркувань.

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Користувачі мережі певні, що у такий спосіб дівчина, яка володіє мільйонними статками, висловила зневагу до робітничого класу. Мовляв, лише за один допис у тіктоці вона заробляє від 82 тисяч доларів. А її поява у Walmart – це не якийсь благодійний проєкт, а всього лиш реклама для нової серії попкорну – Be Happy Snacks Popcorn.

От якби я мав достатньо грошей, аби прикидатися працівником у супермаркеті… Це ж така розвага – бути звичайним робітником,

– мовиться в одному з коментарів у мережі.

Відео із супермаркету, яке опублікувала Чарлі, зібрало мільйони переглядів. Цікаво, що Чарлі – не перша знаменитість, яку бачать на звичайній роботі, аби просунути певний товар. У 2011 році ікона британського футболу Девід Бекхем працював "під прикриттям" у Target, аби розрекламувати свій фірмовий аромат.