Відповідними кадрами вона поділилася у мережі 17 жовтня. За кілька днів його переглянули понад 1,4 мільйона користувачів. Відео вже має майже 190 тисяч вподобань.

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"Труна у спальні – мрія дитинства"

Блогерка пояснила, що хотіла мати власну труну ще з 14 років. Мовляв, там вона змогла б "ховатися від усіх своїх проблем". Втім, батьки були категорично проти такої забаганки, "бо це дивно".

Та коли дівчина подорослішала, то все ж вирішила здійснити цю свою незвичайну мрію. Зараз вона стверджує, що спати у такій 2-метровій труні – справді комфортно.

Труна дуже зручна, оскільки наповнена 10 сантиметрами піни з ефектом пам'яті. Але я не закриваю кришку, коли сплю там,

– пояснила extrasadspice.

Та навіть якщо закрити кришку, все буде гаразд, переконана дівчина. Адже труна, за її словами, не є герметичною. Тож там вона залишатиметься у безпеці.

Тіктокерка показала труну у своїй спальні: дивіться відео

Блогерка жартує, що труна у квартирі – це прекрасний спосіб відсіяти потенційно невдалі побачення. Мовляв, ніхто не захоче "тусуватися" з тим, в кого вдома є така річ.

Як реагують у мережі

Користувачі тіктоку приголомшені таким зізнанням блогерки. Думки підписників розділилися: хтось вважає цю ідею дуже сміливою та цікавою, але є і такі, хто критикує дівчину.