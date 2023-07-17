Спочатку Leb1ga планував зібрати 2 658 000 гривень на один безпілотник. Втім, фінальної суми має вистачити на купівлю аж трьох "Сичів".

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"Один з найкращих днів у житті"

Лише за перші 60 хвилин глядачі задонатили на дрони для ГУР понад 3 мільйони. За словами блогера, на той момент стрім вже вийшов на першу позицію у Twitch. При чому, не тільки в Україні, але й загалом у світі (очевидно, на момент трансляції – 24 канал). Збір вирішили продовжувати, він тривав усю ніч і завершився вже під ранок, після майже 8 годин.

Тут зараз 6 000 людей о 4:00, в понеділок. Для мене це – один із кращих днів у моєму житті. Ви – кращі люди, яких я бачив,

– емоційно звернувся блогер до глядачів.

"Ми зібрали загалом понад 8 мільйонів, ми побили рекорд глядачів, таких зборів я не робив ніколи. Я ніколи не підберу слів, щоб віддячити вам. Ви даєте мені більше, ніж я заслуговую. Це нереально", – підкреслив Лебіга. Глядачі у коментах до трансляції натомість жартували, що далі можна організовувати збір хоч на F-16, хоч на ядерну зброю.



Під час стріму до блогера прийшов песик / Скриншот

Рекордна кількість глядачів

Згідно з даними Streams Charts, трансляція Лебіги набрала понад 141 600 годин перегляду. Середня кількість глядачів під час стриму досягнула позначки у 34 800 глядачів. Виявилося, що не просто особистий рекорд для каналу блогера, але й загалом найкращий результат серед усіх україномовних стримерів Twitch.