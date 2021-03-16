Блогер купив екзоскелет, щоб підняти гігантський меч з комп'ютерної гри: відео

Американець Аллен Пей веде власний ютуб-канал і нещодавно опублікував нове відео, в якому він намагався підняти "гігантський аніме-меч". Це зброя головного героя гри Final Fantasy VII – найманця Клауда Страйфа. Щоб впоратися з ним, блогеру довелося підсилитися і придбати справжній екзоскелет.

Копію меча виготовив друг ютубера. Коли Аллен вперше спробував підняти зброю, йому ледве це вдалося, хоча фактична вага меча не настільки велика – 22 кілограми. Це пов'язано з його нетрадиційною формою і зміщеним центром тяжіння.

Читайте також Австралієць пробіг марафон, тягнучи за собою 1,6-тонну вантажівку

Ручка меча – вузька і коротка, а лезо, навпаки, довге та широке. Через це його доволі складно підняти та втримати, не кажучи вже про те, щоб розмахувати ним в бою. Як пояснили у відеоролику, для того, щоб підняти і керувати такою зброєю, потрібно утричі більше сили.



Прототип меча в руках у Кайла з гри Final Fantasy VII / Скриншот

Щоб впоратися із поставленим завданням, блогер вирішив підсилити власні фізичні можливості та купив екзоскелет за 900 доларів (25 тисяч гривень). Крім того, він прилаштував до нього мотузку, яка з одного боку кріпилася у нього на спині, а з іншого – на лезі. Так він зміг підняти меч і помахати ним, але для цього також знадобилося чимало зусиль. Наприкінці відео Аллен з друзями спробували влучати мечем у різні цілі та розрубувати різні предмети.

Дивіться відео: блогер купив екзоскелет, щоб підняти меч з гри

Це відео сподобалося підписникам Аллена і стало популярним – за тиждень воно зібрало понад 1,6 мільйона переглядів і 82 тисячі вподобань.