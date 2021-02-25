Бівіс і Батхед повертаються у новому художньому фільмі: подробиці

На стрімінговій платформі Paramount + вийде повнометражний фільм про Бівіса і Батхеда – знайомих персонажів однойменного шоу 90-х років.

Найближчим часом шанувальники відомо американського мультсеріалу "Бівіс і Батхед" знову почують ідіотське хіхікання, оскільки улюблені герої повертаються в кіно. Сатиричний дует, телешоу якого йшло з 1993 по 2011 рік, вже готове повернутися на телеекрани з новим серіалом на стрімінговій платформі Paramount +.

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Свого часу Бівіс і Батхед були визначальними голосами покоління. І судячи з усього, новий фільм буде в постанові сучасності, а сам тизер натякає на період пандемії.

Роботу над фільмом анонсували самі герої з використанням якоїсь платформи, схожої на Zoom.

Отже, ми знімаємо фільм. І він буде на Paramount +,

– сказали персонажі.

Оригінальний серіал про Бівіса і Батхеда вперше стартував ще у 1992 році на MTV. У серіалі дует потрапляв у вульгарні неприємності між похвалою або критикою різних музичних кліпів. Всього було випущено сім сезонів, а проєкт тривав понад чотири роки. У 1996 вийшов перший повнометражний фільм "Бівіс і Баттхед роблять Америку". У 2011 MTV короткочасно продовжило шоу на 1 сезон.

І ось зараз знову було оголошено про створення повнометражної картини про двох підлітків, гумор яких полягає в повній відсутності традиційних цінностей. Варто додати, що конкретної дати випуску фільму немає.