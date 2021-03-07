Шість неймовірних скульптур встановили на морському дні недалеко від Канн на Французькій Рив'єрі. Цементні експонати встановлені в рамках нового підводного "музею".

Величезні сірі особи із закритими очима, які встановлені на морському дні в рамках нового підводного "музею" біля острова Сент-Маргеріт, – творіння британського художника Джейсона де Кайрес Тейлора. Мета проєкту, що фінансується мерією Канн, – підкреслити тяжке становище морів і океанів світу.

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Кожна скульптура близько 2 метрів заввишки та важить десять тонн. Перед встановленням скульптур художник розчистив та прибрав усе сміття на дні моря.

Це було сміття, старі труби, викинуті човнові двигуни та кабелі. Я думаю, у нас є неправильне уявлення про те, що підводний світ прекрасний, наповнений кораловими рифами, але часто це не так,

– говорить Тейлор.



Кожна скульптура близько 2 метрів заввишки та важить десять тонн / Фото AD

Сюрреалістичне видовище чекає нирців і дайверів. У музеї немає плати, і він відкритий для всіх охочих зайнятися сноркелінгом – можна просто брати з собою трубку і пірнати.



У музеї немає плати за вхід / Фото AD

Кожне обличчя розрізане навпіл як символ двосічної проблеми, з якою стикається людство – сила і крихкість океану. Відкрита для публіки виставка є заспокійливою протиотрутою від засліплення, яке зазвичай асоціюється з цим блискучим куточком французької Рив'єри.

Моя робота завжди намагається залучити людей під поверхню, щоб побачити, що там є,

– пояснює свій задум Тейлор.



Біля берегів Франції відкрився приголомшливий підводний музей / Фото AD

У своїх скульптурах художник використав обличчя шести місцевих жителів. Він запросив їх зануритися в мистецтво, розмістивши оголошення у місцевій газеті. В результаті було відібрано 40 осіб, з яких залучили до проєкту лише шість.

Насправді вони були обрані випадково, і серед них є куратор, підприємець, школярі та старий рибалка,

– пояснює художник.



Скульптури зображують шістьох місцевих жителів, у тому числі 80-річного рибалки / Фото AD

Варто зазначити, що це не перший подібний підводний арт-проєкт Джейсона. Художник створив понад 1000 підводних скульптур по всьому світу, від Гренади до Австралії та Мексики. Його роботи можна побачити, зокрема, в Атлантичному, Тихому та Індійському океанах, де вони виконують роль штучних коралових рифів. А наступна підводна виставка планується відкритися цього літа на Кіпрі.



Британський художник Джейсон де Кайрес Тейлор / Фото AD