Відео, яке триває майже 2 хвилини, ймовірно, зняте у Таїланді. На ньому можна побачити, як білка інсценізує свою смерть.

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Спочатку вона підбігає до мітли, а потім дозволяє їй впасти прямо на себе. Зрозумівши, що знаряддя для прибирання не приземлилося так, як потрібно для правдоподібності, білка-акторка вирішує обрати інший напрямок. Вона лягає під мітлою та вигадує різні положення для інсценування власної загибелі. Цікаво, що гризун ніби чекає реакції, завмираючи на кілька секунд після кожної пози.

Реакція користувачів мережі не забарилась

В мережі активно обговорюють акторську гру білки:

"Мені подобається, як вона перевіряє, чи всі на місці".

"Вона заслуговує на Оскар!"

"Ха-ха, не можу повірити! Мітла впала, і я помер".

"Це дуже смішно. Ніколи не бачила такого у житті".

До речі, автор ролика не зазначає, чи білка зробила це для привернення уваги, чи з іншої причини. Але запевняє, що героїня жива та здорова.