Бідний рибалка з Таїланду знайшов дорогоцінну перлину Мело рідкісного відтінку: яка її вартість

37-річний рибалка, на ім'я Хатчай Нійомдеча нещодавно натрапив на рідкісну перлину Мело. Ця перлина, помаранчевого кольору, вважається найрідкіснішою перлиною у світі та є одним з найдорожчих варіантів натуральних перлів.

Хатчай Нійомдеча з Таїланду знайшов біля берега старий буй з безліччю молюсків. Хатчай виявив, що до нього також прилипли три прекрасних раковини, і покликав свого 35-річного брата Ворахата Нійомдеча подивитися.

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Разом з братом вони віднесли знахідку додому.



Рибалка з Таїланду знайшов дорогоцінну перлину рідкісного відтінку / Фото Daily Mail

Коли вдома вони зі своїм батьком відкрили одну з трьох раковин – побачили там помаранчеву перлину. Лиш на наступний день Хатчай виявив цінність цієї перлини – односельчани прийшли до нього, щоб побачити камінь вагою 7,68 грама.



Рибалка з Таїланду знайшов дорогоцінну перлину рідкісного відтінку / Фото Daily Mail

Згодом виявилося, що це помаранчева перлина Melo. Її попередня вартість становить не менше 300 тисяч доларів.



Рибалка з Таїланду знайшов дорогоцінну перлину рідкісного відтінку / Фото Daily Mail

Придбати перлину вже захотіли три покупці, але скоріше за все Мело дістанеться ювеліру з Китаю, який запропонував найвищу ціну і прибуде за скарбом вже наступного тижня.



Рибалка з Таїланду знайшов дорогоцінну перлину рідкісного відтінку / Фото Daily Mail

Справа у відтінку – помаранчеві перлини настільки яскравого кольору неймовірно рідко зустрічаються. Ці унікальні перлини дуже популярні в Азії, і тільки за останні 10 років стали предметом полювання колекціонерів з усього світу. Адже культивувати подібні перли неможливо, їх знаходять тільки в природних умовах. Перли Мело утворюються морськими равликами, відомими як Мело Мело, і відкладаються всередині їх раковин, на відміну від традиційних перлів, які знаходяться всередині устриць.



Раковини Мело з молюском / Фото Wikipedia