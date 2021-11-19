Безліміт закінчився: китайцеві заборонили відвідувати ресторан через шалений апетит

Фудблогеру з китайського міста Чанша заборонили ходити до ресторану, що працює у форматі шведського столу. Адміністрація закладу аргументувала це тим, що чоловік занадто багато їсть.

За правилами ресторану Handadi Seafood BBQ Buffet, його відвідувачі можуть з'їсти безлімітну кількість їжі, заплативши фіксовану суму за вхід. Фуд-стример на прізвище Канг кілька разів користувався цією послугою, аж поки йому не повідомили про заборону відвідувати заклад.

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Кілька років тому фуд-стримінг став дуже популярним в країнах Азії. Ідея жанру полягає у тому, що блогери поглинають велику кількість їжі на камеру, зазвичай транслюючи це у прямому ефірі.

За словами чоловіка, під час свого першого візиту до ресторану він з'їв 1,5 кілограма свинячих ніжок, а наступного разу розправився з 3,5 – 4 кілограмами креветок.

Блогер їсть на камеру / Скриншот Weibo

Власник ресторану вважає це неправильним. Заборону він аргументує тим, що апетит блогера сильно б'є по бюджету його ресторану.

Щоразу коли він приходить сюди, я втрачаю кілька сотень юанів. Коли він п'є соєве молоко – випиває 20 – 30 пляшок. Коли він їсть свинячі ніжки – з'їдає цілий підніс,

– розповів власник Handadi Seafood BBQ Buffet.

Прийняте рішення розповсюджується не лише на Канга. Керівництво закладу не дозволятиме відвідувати ресторан й іншим фуд-стримерам, які "руйнують ідею закладу".

Блогер не бачить проблеми у своїй поведінці, а рішення власника Handadi називає дискримінацією. "Я просто можу багато з'їсти – хіба я винен?", – запитує Канг.

Стример, якому заборонили відвідувати ресторан / Скриншот Weibo

Ця історія розлетілася китайськими соцмережами, і набула широкого розголосу. Думки користувачів інтернету розділилися – дехто з них підтримує власника ресторану, вважаючи апетити блогера неадекватними. Інші ж підтримують стримера, не розуміючи, навіщо відкривати ресторан такого формату без можливості його утримувати.