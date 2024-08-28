Бездомний чоловік отримав штраф за випускання мильних бульбашок: у чому причина
Джерело:CBS News
У США бездомний ветеран, на ім'я Сенді Снакенбург отримав штраф за те, що надував мильні бульбашки у бухті Ла-Джолла. Покарання він отримав від доглядача парку Сан-Дієго.
Сенді Снакенбург відомий тим, що влаштовує безкоштовні вистави, за що його вже охрестили "Людиною-бульбашкою".
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Він наголошує, що надування бульбашок – це наука, мистецтво та магія бульбашок.
Я створюю їх і дарую посмішки людям уже понад 10 років,
– зазначив сам Сенді.
Любов Снакенберга до бульбашок надихнула його на створення некомерційної організації Bubble World. Він використовує свою вантажівку не тільки для роботи, а й для життя.
Що відомо про "Людину-бульбашку": дивіться відео
"Я зареєстрований бездомний ветеран-інвалід. Я не користуюся жодною із запропонованих мені програм. Мене повністю підтримує ця організація", – сказав американець.
Зараз чоловік живе на чайові, які отримує від своїх шоу мильних бульбашок. Він часто виступає в бухті Ла-Джолла, і саме там він був у суботу, коли паркові рейнджери виписали йому штраф за бульбашки.
За що чоловік отримав штраф
Доглядач парку звинуватив його в тому, що він поширює "рідке сміття".
По суті, він сказав, що коли мої бульбашки лопаються, їхні залишки падають на землю і вбивають траву. Я пояснив їм, що повністю дотримуюся правил. Я зареєстрований у службі парків і відпочинку Сан-Дієго. У мене є страховка,
– додав Сенді.
Снакенберг каже, що штраф не завадить йому займатися улюбленою справою.