Загадкового месника у масці користувачі соцмереж уже охрестили "Бетменом із Лагос-де-Морено". Про нього заговорили після того, як у штаті Халіско почали знаходити чоловіків, прив'язаних до стовпів, пише NDTV. У Бетмена на це є свої причини.

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Перші тривожні фотографії з'явилися в мережі в муніципалітеті Лагос-де-Морено. На них видно чоловіків, яких обмотали клейкою стрічкою та залишили у громадських місцях. У деяких випадках поруч стояли мотоцикли, які, за словами невідомих, були викрадені.

Саме через це користувачі соцмереж почали називати невідомого або групу невідомих "Бетменом із Лагос-де-Морено". Історія швидко стала вірусною, а дехто назвав такі дії самосудом.



Крадіїв мотоциклів прив'язують до стовпів / Фото з Х

Місцева влада закликає не поспішати з висновками. За словами прокурора штату Халіско Сальвадора Гонсалеса де лос Сантоса, було зафіксовано кілька випадків, коли молодих чоловіків знаходили прив'язаними разом із табличками, на яких їх звинувачували у крадіжках мотоциклів. Водночас слідчі ще перевіряють, чи відповідають ці звинувачення дійсності. Можливо, ці чоловіки насправді є жертвами, а не порушниками закону.



Ймовірного крадія прив'язали до стовпа / Фото з Х

Перший відомий випадок стався ще в середині червня. Тоді до стовпа прив'язали молодого чоловіка з тілесними ушкодженнями, а поруч залишили картонну табличку із написом, що він нібито є злодієм. Пізніше, 17 і 19 червня, повідомили про нові схожі випадки. Загалом таким чином знайшли щонайменше п'ятьох чоловіків.



Ймовірний мексиканський Бетмен, який чинить самосуд / / Фото з Х

Хто стоїть за цими інцидентами, поки що невідомо. Поліція продовжує розслідування та з'ясовує, чи справді затримані чоловіки причетні до крадіжок. Ми такі дії не підтримуємо, адже для таких речей і вигадали правоохоронні органи та суд. Тож завжди варто діяти в рамках закону.