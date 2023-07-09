За інформацією ЗМІ, Байдени 8 липня відпочивали неподалік свого будинку в містечку Рехобот-Біч, штат Делавер. Вони провели на пляжі декілька годин.

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Байдени відпочивали поруч з іншими американцями

На опублікованих фото 80-річний Байден – у темно-синіх плавках з морськими черепахами та білій сорочці-поло. На деяких кадрах він читає книгу, а його кохана Джил – насолоджується краєвидом.

Байдени на пляжі у Рехобот-Біч / Фото Daily Mail, AP

Компанію президентському подружжю склала їхня 22-річна онука Фіннеган. Як пише Daily Mail, вона часто проводить час із дідусем та бабусею. ЗМІ також показали, як дівчина привітно розмовляла із кількома американцями на пляжі.



Онука Байденів спілкується із відвідувачами пляжу / Фото для Daily Mail

Заходи безпеки все ж були

Втім, відвідувачів пляжу, які відпочивали поруч з президентською сім'єю, перевіряли агенти секретної служби. Водночас вони намагались триматися на відстані від людей і не заважати. Більшість американців, схоже, не звертали уваги на таке "сусідство" і продовжували насолоджуватися сонячним днем.



Охорона перевіряє людей, що відпочивають поруч / Фото для Daily Mail

Будинок на пляжі – "мрія усього життя"

Коли Байдени кілька років тому придбали особняк у Делавері, Джо наголосив, що мріяв про це усе своє життя. "Ми завжди хотіли мати місце поруч з пляжем, куди зможемо привезти усю сім’ю. Нам дуже пощастило, що тепер ми можемо це зробити", – не стримував емоцій політик.

Відомо, що їхній будинок з видом на Атлантику має 6 спалень, там облаштовано чимало розважальних зон всередині та надворі. Також там є затишний внутрішній дворик, гриль-зона та велика їдальня.