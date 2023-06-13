Що було на відео

Користувачка соцмережі Шивані Джа опублікувала у себе на сторінці відео поїздки із батьком. На ньому чоловік активно роздає поради щодо того, як його донька повинна поводитися за кермом. На підпис Шивані "Чому вони так бояться?", відреагували тисячі користувачів зі всього світу, які мали схожий досвід водіння.

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Батько, який боїться за своє життя, не може припинити давати вказівки,

– жартома написала вона.

Хто знімав поїздку та куди родина прямувала – невідомо.

Реакція користувачів

Відеоролик сподобався мережі та викликав чималу кількість коментарів.

"Мій тато теж мене постійно контролює, незважаючи на те, що у мене є постійні права вже більш як 5 років".

"Мій батько завжди тримає руку на ручнику, коли я везу його кудись".

"У моєму випадку це моя сестра замість твого батька. Чому вони так не вірять в нас?"

Який водійський досвід має Шивані та чи дотримується вона порад родича, дівчина не зазначила.