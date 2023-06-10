Мама двох дітей Ліндсей Доннеллі з США виклала в мережу відеовідповідь своєму чоловіку Браяну. Річ у тому, що він сказав, що вона нічого не робить по дому. Жінка не розгубилась і палець об палець не ударила протягом 2 наступних днів.

Варто почитати Наречена ввела правило для гостей на весіллі, але через свекруху щось пішло не так

Посуд залишався брудним, білизна не пралася, а сміття валялося на підлозі та стільцях. У такому стані Ліндсей покинула будинок та поїхала з подружками на відпочинок.

До слова, Ліндсей Доннеллі не є домогосподинею та поєднує хатні справи з керівною посадою у маркетинговій компанії. Знадобилось 2 дні, щоб її чоловік попросив вибачення та визнав, що помилявся.

Реакція користувачів мережі

Цей 28-секундний ролик не залишився без уваги та коментарів підписників. Більшість написало про те, що негайно б подали на розлучення, якби у них був такий чоловік.

"Він просто розбиває моє серце, з красивими сильними жінками так поводитися не можна!"

"Він має вибачитися за свої слова".

"Сумно, що вам потрібно грати в його гру. Все одно не вийде, він зробить вигляд, що не помічає".

Цікаво, що згодом Доннеллі пояснила, що здивувалась такій реакції на свою заяву про жартівливу прочуханку. Але найголовніше – чоловік публічно попросив вибачення, а відповідне відео вона опублікувала у тіктоці.