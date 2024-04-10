Відомо, що свій щасливий білет він придбав у супермаркеті Baker's.
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Чоловік навіть не перевіряв свій квиток після розіграшу 22 березня, адже у нього виникли проблеми з автоматичним сканером, тому він попросив працівника магазина подивитися білет.
Тоді до нього підійшла жінка, вона просто витріщилися на мене і сказала: "Не втрачай свідомості, коли я тобі це скажу",
– пригадав чоловік.
Чоловік дізнався, що виграв 1 мільйон доларів з квитка, який містив номери швидкого вибору Mega Millions. Щасливчик відгадав 5 з 6 номерів.
Ці гроші не аби як потрібні йому, адже він сам виховує дитину.
Раніше ми писали про чоловіка з Меріленду, який помилився номерами у лотерею, але все ж виграв. Все через те, що виграш збігся з помилковими номерами.