Відомо, що свій щасливий білет він придбав у супермаркеті Baker's.

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Чоловік навіть не перевіряв свій квиток після розіграшу 22 березня, адже у нього виникли проблеми з автоматичним сканером, тому він попросив працівника магазина подивитися білет.

Тоді до нього підійшла жінка, вона просто витріщилися на мене і сказала: "Не втрачай свідомості, коли я тобі це скажу",

– пригадав чоловік.

Чоловік ​​дізнався, що виграв 1 мільйон доларів з квитка, який містив номери швидкого вибору Mega Millions. Щасливчик відгадав 5 з 6 номерів.

Ці гроші не аби як потрібні йому, адже він сам виховує дитину.

Цікаво! Згідно з даними лотереї, шанси виграти 1 мільйон доларів у Mega Millions становлять 1 до 12,6 мільйона.

Раніше ми писали про чоловіка з Меріленду, який помилився номерами у лотерею, але все ж виграв. Все через те, що виграш збігся з помилковими номерами.