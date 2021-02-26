Бачиш цвях: а він є – нова головоломка для дуже уважних та спостережливих

Пропонуємо справжню перевірку на пильність та уважність. Наступна загадка із серії "шукай і знаходь" випробує ваші спостережливі здібності.

Не буває дитячих загадок, бувають не допитливі дорослі! Барвиста графіка, створена британською фірмою SGS Engineering, ставить завдання знайти цвях, захований серед безлічі інструментів.

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Один-єдиний цвях причаївся серед молотків, викруток, пил та інших інструментів.

Придивіться уважно та вкажіть на нього!



Нова головоломка для дуже уважних та спостережливих / Фото Daily Mail

Творці зауважили, що поточний рекорд становить 48 секунд – але чи зможете ви знайти його швидше?



Нова головоломка для дуже уважних та спостережливих / Фото Daily Mail

Здаєтесь? Цвях присусідився до гайкового ключа.



Нова головоломка для дуже уважних та спостережливих / Фото Daily Mail