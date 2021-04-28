Азарт з індіанським корінням: 5 найвідоміших племінних казино в США

Племінні казино у США вважаються феноменом грального світового ринку. Корінним американцям вдалося побудувати величезну розважальну інфраструктуру, і скласти достойну конкуренцію величезним корпораціям, які володіють найбільшими та найвідомішими казино світу.

Попри те, що гральний бізнес індіанців контролюють на місцевому, федеральному та державному рівнях, практично діяльність їхніх закладів підвладна лише їм. Сьогодні у США легально працюють понад 450 племінних казино. Щороку вони приносять десятки мільярдів доларів прибутку. Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про найкращі казино корінних американців.

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Foxwoods Resort Casino – Ледьярд, Коннектикут



Розважальний комплекс Foxwoods / Фото Roar Loud

Історія

Історія казино Foxwoods розпочалася у 1986 році з невеличкого ігрового залу, куди приходили переважно місцеві мешканці, щоб пограти в бінго. З часом його популярність росла, а кількість відвідувачів збільшувалася. Власники почали розширювати асортимент розваг, поступово додаючи настільні ігри, відеослоти та гральні столи для рулетки та карткових ігор. За 10 років Foxwoods став доволі престижним закладом, а ще пізніше розрісся до величезного комплексу.

Інфраструктура

Сьогодні комплекс Foxwoods Resort Casino вражає своєю інфраструктурою. На загальній території площею 840 тисяч квадратних метрів розмістили казино, готель, СПА-салон, торговий центр, бари та ресторани.

Казино Foxwoods можна назвати справжнім раєм для гемблерів, адже посеред різноманіття азартних ігор, які тут пропонують, можна загубитися. Тут відвідувачі зможуть обрати з щонайменше 4800 гральних автоматів та майже 400 гральних столів для покеру, блекджеку, бакари, рулетки, крепсу, китайських ігор, бінго, кено.

WinStar World Casino and Resort – Такервілль, Оклахома



WinStar World Casino / Фото Luxury Lifestyle Magazine

Історія

Казино під назвою WinStar Casino відкрили у 2004 році. Вже через 5 років його розширили та перейменували на WinStar World Casino. У 2013 році власники завершили черговий проєкт з глобального розширення комплексу, який вразив своїм результатом.

Інфраструктура

Окрім стандартного набору з готелю, казино, вишуканих закладів харчування та дорогих магазинів, у WinStar World Casino and Resort є ще й гольф-клуб, парк відпочинку та арена для верхової їзди.

Гемблерам у казино WinStar World пропонують 8500 гральних автоматів, покер-рум на 55 столів, 100 столів для інших ігор та букмекерська контора, де гості можуть зробити ставки на різноманітні спортивні події.

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Mohegan Sun – Анкасвілл, Коннектикут



Комплекс з казино Mohegan Sun / Фото Mohegan Sun

Історія

Казино Mohegan Sun відкрили у 1996 році. Його кілька разів розширювали, добудовуючи нові вежі та корпуси, аби задовольняти попит відвідувачів, кількість яких невпинно зростала. У 2007 році, у зв'язку фінансовою кризою, справи казино пішли дещо гірше, ніж до цього, і призупинили стрімкий розвиток аж на 5 років. Попри це, власникам вдалося відновити сили та повернути Mohegan Sun минулу популярність.

Інфраструктура

Комплекс Mohegan Sun охоплює казино, готель, арену для масових заходів та концертів, театр кабаре, бальну залу, бари, ресторани та зону роздрібної торгівлі. Архітектори та дизайнери зберегли індіанську автентичність в оформленні казино, тому кожен, хто опиняється тут, одразу розуміє, що він завітав до племінного закладу.

Казино пропонує 6500 гральних автоматів та понад 370 столів для блекджеку, покеру, рулетки, крепсу та бакари.

Treasure Island Resort & Casino – Велш, Міннесота



Treasure Island Resort & Casino / Фото Alucobond

Історія

Комплекс Treasure Island Resort & Casino, як багато інших племінних казино, розпочинався з ігрового залу для бінго у 1984 році. Розширення та перебудови розпочалися доволі швидко – вже через 3 роки існування бінго-салону. Поступово його територію збільшили, створили справжнє казино з широким асортиментом, добудували готель та корпуси для інших розваг.

Інфраструктура

Гості Treasure Island Resort & Casino можуть розташуватися у готелі та розважитися у казино, аквапарку, боулінг-центрі, парку відпочинку, СПА-салоні та ресторанах. Завдяки тому, що комплекс розташований на узбережжі річки Міссісіпі, тут є навіть власна пристань для яхт.

У казино відвідувачі зможуть обрати з 2500 ігрових автоматів та різноманіття настільних азартних ігор – покеру, блекджеку, рулетки, кено, бінго тощо.

Pechanga Resort and Casino – Темекула, Каліфорнія



Pechanga – найбільший комплекс з казино в Каліфорнії / Фото Raving NEXT

Історія

Pechanga Resort and Casino, найбільший комплекс з казино у Каліфорнії, відкрили у 2002 році. Вже тоді тут був готель та різноманітні атракції для відвідувачів. Через 2 роки відбулося розширення території – її збільшили вдвічі. Завдяки цьому власники змогли урізноманітнити інфраструктуру та зробити Pechanga ще популярнішим.

Інфраструктура

Комплекс Pechanga Resort and Casino пропонує казино, готель, конференц-центр, лаунж-кабаре, театр, комедійний клуб, фудкорт-зону, декілька тематичних ресторанів, СПА-центр, зал для тренувань, поле для гольфу та роздрібні магазини.

Казино оформили у стилі кращих закладів Лас-Вегаса. Тут є 5 тисяч ігрових автоматів, понад 150 гральних столів, покер-рум, сучасний салон для бінго, букмекерська контора та приватні VIP-зали.

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Часто люди, незнайомі з явищем племінних казино, вважають, що ці заклади є доволі скромними і не можуть похизуватися розкішшю та багатством. Проте, наша добірка повністю руйнує цей стереотип. Розважальні комплекси та казино, що належать корінним американцям, часто займають верхні стрічки у рейтингах найкращих гральних закладів США та світу, а тому візит сюди стане прекрасним досвідом для кожного гемблера.