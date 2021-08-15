Автори мультфільму "Південний парк" викупили улюблений ресторан Еріка Картмана Casa Bonita

Про це Трей Паркер і Метт Стоун розповіли у п'ятницю, 13 серпня, під час бесіди з губернатором Колорадо Джаредом Полісом. Інтерв'ю відбулося на честь 24 річниці "Південного парку".

Популярний мексиканський ресторан Casa Bonita, розташований у Лейквуді, штат Колорадо, США – в місті, де виросли творці "Південного парку". Заклад, який радував публіку 46 років та став частиною шоу, зіткнувся з фінансовими труднощами. Він був закритий для відвідувачів під час пандемії, і навесні цього року його власники оголосили про банкрутство.

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Casa Bonita був улюбленим місцем дитинства Паркера і Стоуна, тому не дивно, що вони вирішили згадати його у своєму мультфільмі. У 2003 році Casa Bonita була в центрі уваги в одинадцятому епізоді сьомого сезону "Південного Парку". Ерік Картман мріяв потрапити в цей ресторан. Тому коли сімейство Кайла збирається в заклад, щоб відсвяткувати його день народження, Картман обманом викрадає Баттерса, ховає його в бункер і їде в Casa Bonita замість нього.



Одинадцятий епізод сьомого сезону "Південного Парку" / Фото скриншот



Одинадцятий епізод сьомого сезону "Південного Парку" / Фото скриншот

Автори "Південного парку" Трей Паркер і Метт Стоун погодилися купити ресторан. Паркер і Стоун стануть повноцінними володарями ресторану після завершення судових розглядів з приводу банкрутства. Хоча ціна продажу не розголошується, творці мультсеріалу підкреслили, що вже домовилися про все з чинним власником.

Очікується процедура банкрутства, яка повинна відбутися через пару місяців, ми прийшли до угоди з власником і купили його,

– сказав Стоун.



Ресторан Casa Bonita / Фото Hollywood Reporter

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